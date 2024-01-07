 Нікополь під російським артилерійським вогнем: постраждала дитина. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
26 квітня 2024, 14:13

Нікополь під російським артилерійським вогнем: постраждала дитина

В п’ятницю, 26 квітня, Нікополь у Дніпропетровській області зазнав обстрілу з артилерії з боку російських військ. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram про це, наголошуючи, що серед постраждалих - 9-річний хлопчик.

📢«9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома», - написав він. Лисак також зазначив, що серед постраждалих є чоловік 42 років.

Крім того, у результаті російського обстрілу пошкоджені чотири житлові п’ятиповерхівки та газогін у місті.

📅Нагадаємо, що раніше сьогодні окупанти завдали ударів по Дергачах Харківського району, де постраждали двоє дітей. Росіяни вдарили по центральній частині міста, використовуючи керовані авіабомби. Також було зафіксовано удар по промисловому об'єкту Сум.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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