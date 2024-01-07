Нікополь під російським артилерійським вогнем: постраждала дитина

26 квітня 2024, 14:13

В п’ятницю, 26 квітня, Нікополь у Дніпропетровській області зазнав обстрілу з артилерії з боку російських військ. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram про це, наголошуючи, що серед постраждалих - 9-річний хлопчик.

📢«9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома», - написав він. Лисак також зазначив, що серед постраждалих є чоловік 42 років.

Крім того, у результаті російського обстрілу пошкоджені чотири житлові п’ятиповерхівки та газогін у місті.

📅Нагадаємо, що раніше сьогодні окупанти завдали ударів по Дергачах Харківського району, де постраждали двоє дітей. Росіяни вдарили по центральній частині міста, використовуючи керовані авіабомби. Також було зафіксовано удар по промисловому об'єкту Сум.