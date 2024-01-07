До столиці України завітала двопартійна делегація Конгресу США

09 лютого 2024, 16:54

З візитом до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму X (колишній Twitter) у п’ятницю, 9 лютого.

📢«Рада привітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером, до складу якої входять Френч Хілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер, Зак Нанн», – написала Брінк.

📅Нагадаємо, що 31 січня Київ вже відвідала з візитом заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Тоді на пресконференції вона пообіцяла «неприємні сюрпризи» президенту росії путіну.

📈Також напередодні повідомлялось, що Сенат США ухвалив рішення, яке може наблизити виділення великого пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.