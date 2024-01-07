Норвегія надасть Україні нові системи ППО NASAMS

09 лютого 2024, 17:28

Норвегія оголосила про надання Україні нової партії систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив уряд Норвегії в п’ятницю, 9 лютого.

📢«Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Це робиться на додаток до закупки обладнання, яке вже було передано Україні», – зазначено у повідомленні.

📈Загальна сума інвестицій становить 3,45 млрд норвезьких крон, що перевищує 320 млн доларів. Проте не уточнено, скільки саме обладнання з нового замовлення може отримати Україна.

📢«Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України», – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Тим часом міністр висловив занепокоєння щодо необхідності негайного придбання Норвегією засобів ППО для власної оборони.

📅Нагадаємо, комплекси NASAMS знаходяться на озброєнні ЗСУ вже понад рік. Під час масованих атак росії ці зенітні системи іноді демонструють ефективність на рівні 100%.

📌Також, улистопаді 2023 року Литва передала Україні пускові установки NASAMS і необхідне обладнання для них. Значний внесок у той пакет підтримки для України зробила і Норвегія, надавши додаткове обладнання і центри управління вогнем.