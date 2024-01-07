Президент змінив склад Ставки та РНБО, тепер без Залужного

10 лютого 2024, 13:50

Президент України Володимир Зеленський здійснив зміни у складі Ради національної безпеки та оборони та Ставки верховного головнокомандувача. Відповідні укази були підписані 9 лютого та опубліковані на сайті глави держави.

Указом № 68 зі складу РНБО були виведені колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, а також введений новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також зі складу Ставки верховного головнокомандувача були виведені Залужний та Лапутіна, а Сирського введено. Ці рішення набувають чинності з моменту їх опублікування.

📅За попереднім указом від 8 лютого Володимир Зеленський відсторонив Валерія Залужного від посади головнокомандувача ЗСУ, яку той займав понад 2,5 року, призначивши на його місце командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

📅Також, 5 лютого Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку з посади, яку пізніше підтримала Верховна Рада.