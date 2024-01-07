Франція виготовить і передасть Україні десятки артсистем «Цезар»

10 лютого 2024, 17:34

Президент України Володимир Зеленський вчора вів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це повідомила пресслужба глави держави.

📢«Обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних. Дякую за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем Цезар, а також снарядів до них», – заявив Зеленський.

Також сторони обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

📢«Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали росії щодо неослабної підтримки Європою України», - додав президент України.

📅Нагадаємо, що під час останніх переговорів між українським та французьким президентами, головною темою було – створення Артилерійської коаліції.