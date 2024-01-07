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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
11 лютого 2024, 13:17

ГУР прідтвердили про наявність Starlink у росіян на фронті

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у неділю, 11 лютого, підтвердило факт використання російськими військовими систем супутникового зв’язку Starlink на фронті та опублікувало перехоплення розмови росіян.

Радіоперехоплення розмови ворога свідчить про встановлення терміналів Starlink, зокрема у підрозділах 83-ї ОДШБр ЗС росії. Ці війська діють у Донецькій області, конкретно поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Раніше Андрій Юсов з Головного управління розвідки зазначав, що спостерігається зростання масштабів використання російськими військовими терміналів Starlink на фронті.

📢«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», ― заявив він.

У компанії SpaceX, яка відповідає за мережу супутникового зв’язку Starlink, заявили, що не мають жодних відносин з урядом рф або збройними силами росії. Вони також підкреслили, що будуть деактивувати термінали, отримані без відповідної ліцензії.

Джерело: "ГУР МО"
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