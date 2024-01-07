11 лютого 2024, 13:17 ГУР прідтвердили про наявність Starlink у росіян на фронті Головне управління розвідки Міністерства оборони України у неділю, 11 лютого, підтвердило факт використання російськими військовими систем супутникового зв’язку Starlink на фронті та опублікувало перехоплення розмови росіян. Радіоперехоплення розмови ворога свідчить про встановлення терміналів Starlink, зокрема у підрозділах 83-ї ОДШБр ЗС росії. Ці війська діють у Донецькій області, конкретно поблизу Кліщіївки та Андріївки. Раніше Андрій Юсов з Головного управління розвідки зазначав, що спостерігається зростання масштабів використання російськими військовими терміналів Starlink на фронті. 📢«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», ― заявив він. У компанії SpaceX, яка відповідає за мережу супутникового зв’язку Starlink, заявили, що не мають жодних відносин з урядом рф або збройними силами росії. Вони також підкреслили, що будуть деактивувати термінали, отримані без відповідної ліцензії. Джерело: "ГУР МО" irtafax.com