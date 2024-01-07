Зеленський провів важливі кадрові зміни у керівництві ЗСУ

11 лютого 2024, 14:38

Президент України, Володимир Зеленський, у неділю, 11 лютого, оголосив про нові призначення у вищих командних посадах. Зміни стосуються Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони та Об'єднаних сил. Цю інформацію було оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

Олександр Павлюк, раніше перший заступник міністра оборони, якого звільнили 10 лютого, – призначений новим командувачем Сухопутних військ, замінивши Олександра Сирського, якого раніше президент призначив на посаду головнокомандувача Збройних Сил України.

Щодо інших призначень, командувачем Об'єднаних сил тепер є генерал Юрій Содоль, який раніше очолював Морську піхоту України. На посаді командувача Десантно-штурмових військ призначений генерал Ігор Скибюк, який вже має досвід командування під час харківського наступу у 2022 році та раніше очолював 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду.

Щодо Сил територіальної оборони, їхнім новим командувачем призначено Ігоря Плахуту, який замінив Анатолія Баргилевича, підвищеного до посади начальника Генерального штабу. Баргилевич очолював Сили територіальної оборони з жовтня 2023 року.

📅Нагадаємо, що у суботу, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

📅Також, повідомлялось, що Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони та Ставки верховного головнокомандувача. Відповідні укази підписані 9 лютого.