Вовчанськ на Харківщині опинився під російським обстрілом: є жертви

13 лютого 2024, 13:58

В результаті артилерійського обстрілу Вовчанська на Харківщині одна жінка загинула, а ще одна отримала поранення. Про це повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА, сьогодні, 13 лютого.

📢«Близько 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. Внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку», - йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що в Харкові через атаку російських БпЛА типу "шахед" у ніч з 9 на 10 лютого згоріла живцем ціла родина – батьки та їхні три малолітні дитини. Загалом, під час цієї атаки, у місті загинули семеро людей, багато отримали поранення. Вогонь знищив 15 приватних житлових будинків, після того, як з пошкодженої нафтобази стався витік палаючого пального.