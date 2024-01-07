Троє колаборантів «посадовців лнр» на Луганщині отримали підозру

16 лютого 2024, 12:48

СБУ зібрала доказову базу на трьох колаборантів, які в результаті окупаційної «адміністративної реформи» та псевдовиборів очолили структури «муниципальных обранований» на захоплених ворогом територіях Луганщини.

Усі троє попередньо засвідчили прихильність російському агресору, отримавши партійні квитки «Единой россии».

Серед фігурантів – колишня очільниця Сватівської райдержадміністрації й депутатка місцевих рад від партії регіонів та опоблоку Людмила Русанова.

Чиновниця перейшла на бік ворога одразу після окупації півночі області. За це рашисти поставили її на чолі «адміністрації Сватівського району лнр». Наразі ворожа поплічниця обіймає посаду голови «муниципального образования Сватовский муниципальный округ лнр».

Другим зловмисником є колишній завідувач кафедри в Луганському державному медичному університеті Сергій Скляр, який з вересня 2023 р. керує так званим «советом миниципального округа муниципального образования Беловодский муниципальный округ лнр».

Він підтримав російського агресора й після початку широкомасштабного вторгнення ініціативно прибув до тимчасово окупованої території, аби співпрацювати з «новою владою».

Ще один зрадник – колишній депутат Новопсковської райради від опозиційного блоку Андрій Ластовка. Нині він є заступником голови «совета Новопсковского муниципального округа лнр».

Правопорушники працюють на підтримку окупаційного режиму та сприяють «інтеграції» захоплених українських територій до рф.

Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За вчинення цього злочину їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Тривають слідчі заходи, які проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.