Повідомлено про підозру зраднику, який вступив до лав окупаційної армії, та воює проти України

19 лютого 2024, 16:19

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому українському військовослужбовцю, який добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав окупаційної армії.

За даними слідства, уродженець тверської області рф, чия сім’я багато років мешкала на Луганщині, здобув освіту в одному з військових вишів України.

З січня 2022 р. він проходив службу в одному з підрозділів ЗСУ на посаді заступника начальника штабу. Після початку широкомасштабного вторгнення рф брав участь у бойових діях у Маріуполі, на території металургійного комбінату ім. Ілліча.

Встановлено, що у квітні 2022 року військовослужбовець здався у полон. Він добровільно відмовився від обміну, залишився на тимчасово окупованій території Луганської області та вступив до складу окупаційних військ.

Станом на жовтень минулого року він вже проходив службу в підрозділі так зв. «народної міліції лнр», який надалі увійшов до складу військ агресора як 123 окрема мотострілецька бригада 2 АК НМ лнр ЗС рф.

Зрадник взяв участь у зйомках російського пропагандистського відеосюжету, у якому його вчинок показано як приклад справжнього «російського патріотизму».

СБУ повідомила зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна участь громадянина України у незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованій території та в збройних формуваннях країни-агресора).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.