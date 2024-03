04 березня 2024, 13:08 Незламні духом: ветерани України змагатимуться на престижних іграх США Команда з 30 українських ветеранів і військовослужбовців вирушила на спортивні змагання Повітряних Сил “United States Air Force and Marine Corps Trials 2024”, що пройдуть у Лас-Вегасі, США. Змагання United States Air Force and Marine Corps Trials в Україні організовано Мінветеранів спільно Українським ветеранським фондом, громадською організацією «Повернись живим!», благодійною організацією «СтратКом Україна» та громадською організацією «Ігри Інвіктус Україна». 📢"Випробування війною, пораненнями, та важкий шлях реабілітації вимагають надзвичайної сили духу та волі. “Ветеранський спорт — мова незламності!” — це не просто слова, це наша реальність. Через спорт ми показуємо, що всупереч усім перешкодам, ми здатні досягати величезних висот, демонструючи світу нашу незламність та лідерство", — наголосив Олександр Порхун, в.о. Міністра у справах ветеранів України. Крім того, Олександр Порхун зауважив, що участь українських ветеранів у міжнародних змаганнях, таких як “Air Force and Marine Corps Trials” є важливою не лише як спортивна подія, але і як потужний засіб ветеранської дипломатії та показник національної стійкості. 📢“Кожен з вас своїм прикладом буде нагадувати світу про нашу незламність та нашу силу, після повернення додому власним прикладом ви будете повертати до нормального життя своїх побратимів”, — звернувся до учасників команди Матвій Бідний, в.о. Міністра молоді та спорту України. Українська збірна вперше братиме участь в іграх для американських ветеранів. Організатори Змагань Повітряних Сил США запросили українську команду долучитись до відбіркових змагань та продемонструвати вплив адаптивних видів спорту на відновлення ветеранів та військових після поранень. 📢“Реінтеграція ветеранів та військових після поранень через фізичну активність не лише відновлює фізично, але є потужним інструментом психологічної реабілітації. Заняття спортом і фізичні вправи допомагають подолати посттравматичний стресовий розлад, покращують настрій та сприяють соціалізації. Український ветеранський фонд активно підтримує відповідні ініціативи, фінансуючи через конкурсні програми уже 8 проєктів, спрямованих на залучення ветеранів до фізичної активності. Цьогоріч планується проведення 5 конкурсів, два з яких будуть спрямовані на підтримку громадських об'єднань. Ми переконані, що надання фінансової підтримки ініціативам, спрямованим на допомогу ветеранам та їхнім родинам у їх поверненні до активного життя стане фундаментом для побудови сильної та здорової спільноти”, — зауважує Руслана Величко-Трифонюк, в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Для учасників змагань це не лише фізична активність, а й демонстрація досягнень і боротьба, як на фронті, так і в спорті, а також можливість подякувати партнерам у постійній підтримці. 📢“Спорт завжди був частиною мого життя, навіть після того, як я підірвався на міні та втратив стопу. Відновлення після травми було складним, але завдяки тренуванням та волейболу сидячи, я зрозумів, що моя життєва активність не має бути обмежена. Ці види спорту дали мені нову мету та впевненість у тому, що я можу продовжувати жити повноцінно, попри фізичні обмеження”, — капітан команди Юрій Гапончук. Основна ціль змагань “United States Air Force and Marine Corps Trials 2024” — залучати ветеранів та військових до занять спортом, популяризувати реабілітацію через спортивні заходи серед ветеранів. 📢“Ці міжнародні змагання — можливість показати, яка українська нація незламна. Коли я вирішив приєднатися до Збройних Сил України, моє життя змінилося назавжди. Вибір 3-ї окремої штурмової бригади став не просто військовим обов'язком, а місцем, де мої навички та знання знайшли своє застосування. Командування відділенням стало моєю новою реальністю, де кожен день — це випробування та можливість стати сильнішим”, — підкреслив Тимур Леон, учасник збірної. У грудні в Києві відбулися Всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту, після яких відбіркова комісія сформувала команду з 30 учасників — ветеранів та чинних військових. 📢“Кожен учасник нашої команди є втіленням честі та поваги. Ваша мужність, ваш незламний дух, ваша жага до перемоги є джерелом натхнення для нас усіх. Кожного дня ви демонструєте, що не існує меж для досягнення цілей, коли є віра в себе та сила духу”, — зазначила Олена Яновська, головна тренерка Національної збірної України. У неділю, 3 березня, у Києві на пероні Укрзалізниці зібрались провести національну збірну співорганізатори змагань в Україні, журналісти, рідні та друзі учасників. Підтримку від кожного учасники відчуватимуть впродовж всіх змагань. На урочистому проведенні показали ще раз проморолик, який нагадує, що змагання це не про золото медалей, а про стійкість духу і непереборну силу до життя. З 4 по 16 березня 2024 року, представники України візьмуть участь у спортивних змаганнях Повітряних Сил “United States Air Force and Marine Corps Trials 2024” у США. Вони змагатимуться у дев'яти адаптивних видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, паверліфтинг, веслування на тренажерах, волейбол сидячи, плавання, баскетбол на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних. Джерело: " Український ветеранський фонд" irtafax.com