Знищення російського воєнного корабля «сергій котов». Відео – ГУР

05 березня 2024, 12:33

Морські дрони Magura V5 в ніч на 5 березня вдало атакували російський воєнний корабель Сергій Котов. Судно російських окупантів зазнало три пошкодження. У Головному управлінні розвідки зазначили, що його вартість становить близько 65 мільйонів доларів. Про це повідомило ГУР у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 березня.

📢«У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф Сергій Котов», – йдеться у повідомленні.

Ця операція відбулася в співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Наслідком атаки стали пошкодження корми та правого й лівого бортів російського воєнного корабля.

📢«Вогневе ураження Котова відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів», – резюмували в ГУР.

📅Нагадаємо, що це не перший випадок атаки морських дронів на російські воєнні кораблі. Раніше, 14 лютого, ГУР знищило російський великий десантний корабель «Цезар Куников» у територіальних водах України поблизу Алупки.

Також відомо, що міністерство оборони рф вже раніше повідомляло про атаку морських дронів на корабель «Сергій Котов» у серпні 2023 року. Тоді ВМС ЗСУ офіційно заперечили причетність до удару.