Красногорівка на Донеччині під російським обстрілом, загинула людина

05 березня 2024, 16:35

Окупаційні російські війська продовжують обстріли по українських містах. Так у вівторок, 5 березня, Красногорівку на Донеччині російські загарбники в черговий раз обстріляли з артилерії. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

📢«Сьогодні вранці російська армія щільно обстрілювала місто з артилерії – смертельне поранення отримав 72-річний чоловік», – зазначив він.

Філашкін підкреслив, що Красногорівка знаходиться на передовій уже десять років, і ситуація лише загострюється. Він закликав місцевих мешканців бути обережними та своєчасно евакуюватися.

📅Нагадаємо, що 4 березня поліцейська група «Білі янголи» провела евакуацію трьох людей з Красногорівки, яка постійно перебуває під обстрілами. Жителям довелося йти пішки на кілька кілометрів, оскільки броньовані автомобілі не могли проїхати. Поліцейські під'їхали якнайближче, щоб допомогти людям зібрати необхідні речі та безпечно вивести їх з міста.

📅Також було повідомлено, що 28 лютого Третя окрема штурмова бригада звільнила Красногорівку на Донеччині. Російські окупанти здійснили потужну атаку на місто, але завдяки операції бійців бригади – противника було відбито, близько 100 окупантів було знищено.

📅15 січня, російські військові використали систему «Град» по житловим районам Красногорівки, що призвело до загибелі однієї людини та поранення іншої.