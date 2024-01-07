В ГУР порахували знищених російських моряків на потопленому кораблі окупантів «сєрґєй котов»

05 березня 2024, 16:47

На затонулому російському патрульному кораблі «сєрґєй котов» знищено принаймні сімох російських моряків. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у вівторок, 5 березня.

📢«За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель Сергій Котов, що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали: 7 – безповоротних; 6 – санітарних», – йдеться у повідомленні.

Також було відзначено, що ще 52 члени екіпажу, які перебували на кораблі, можливо, змогли врятуватися та їм, поки що, пощастило.

📢«Схоже, що врятованих і ошелешених моряків Сергія Котова через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби», – додали в ГУР.

Раніше у вівторок стало відомо, що українські військові знищили російський воєнний корабель «сєрґєй котов» морськими дронами Magura V5.

Пізніше було розміщено відео знищення цього російського судна.