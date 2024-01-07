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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада / Події
05 березня 2024, 16:47

В ГУР порахували знищених російських моряків на потопленому кораблі окупантів «сєрґєй котов»

На затонулому російському патрульному кораблі «сєрґєй котов» знищено принаймні сімох російських моряків. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у вівторок, 5 березня.

📢«За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель Сергій Котов, що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали: 7 – безповоротних; 6 – санітарних», – йдеться у повідомленні.

Також було відзначено, що ще 52 члени екіпажу, які перебували на кораблі, можливо, змогли врятуватися та їм, поки що, пощастило.

📢«Схоже, що врятованих і ошелешених моряків Сергія Котова через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби», – додали в ГУР.

Раніше у вівторок стало відомо, що українські військові знищили російський воєнний корабель «сєрґєй котов» морськими дронами Magura V5.

Пізніше було розміщено відео знищення цього російського судна.

Джерело: "ГУР МО"
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