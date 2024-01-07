Тривалий термін ув’язнення отримав мешканець Сєвєродонецька учасник агентурної мережі, який коригував ворожі удари по місту

05 березня 2024, 17:14

За матеріалами Служби безпеки України до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного учасника ворожої агентурної мережі, знешкодженої у березні 2022 року у Сєвєродонецьку.

За даними досудового розслідування, невдовзі після початку широкомасштабного вторгнення мешканець цього міста був завербований бойовиком «2 ак» окупаційних військ, який у той період воював на Луганщині.

За його дорученням зрадник збирав для ворога інформацію: ходив вулицями міста, фотографував українську військову техніку, відстежував місця дислокації та маршрути переміщення армійських підрозділів. За «роботу» йому була обіцяна грошова винагорода.

Дані про визначені інформатором локації загарбники планували використовували для обстрілів позицій української армії у місті.

Утім, надіслати куратору підготовлені матеріали він не встиг, оскільки був затриманий правоохоронцями.

Суд визнав зловмисника винним у готуванні до вчинення державної зради (ч.1 ст. 14, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) та засудив до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

СБУ ідентифікувала особу бойовика, за дорученням якого діяв зрадник.

Це колишній сєвєродончанин, який приєднався до російсько-терористичних угруповань у 2014 році. У перші дні широкомасштабного вторгнення бойовик почав створювати агентурну мережу у Сєвєродонецьку, який намагались захопити окупанти.

Він схилив до державної зради ще двох мешканців міста. Вони виконували аналогічні завдання окупанта і були затримані правоохоронцями на гарячому, під час фотофіксації позицій української армії.

Ці правопорушники засуджені за державну зраду до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Заході із знешкодження агентів ворога проводилися СБУ спільно з Національною поліцією та військовослужбовцями ЗСУ.