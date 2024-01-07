Зеленський та голова уряду Греції вшанували пам’ять загиблих унаслідок влучання дрона рф у житловий будинок в Одесі

06 березня 2024, 17:53

Під час робочого візиту до Одеської області Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вшанували пам'ять жителів Одеси, загиблих у результаті атаки російського безпілотника типу "Шахед" у житлову дев’ятиповерхівку.

Чергова російська атака за допомогою ударних безпілотників, яка сталася у ніч на 2 березня, призвела до повної руйнації 18 квартир та пошкодження 36 квартир у багатоповерховому житловому будинку на проспекті Добровольського, 134. Трагедія призвела до загибелі 12 людей, серед яких – п'ятеро дітей, та травмування ще дев'ятьох мешканців. Пошуково-рятувальна операція була завершена 3 березня, під час якої вдалося врятувати п’ятьох людей.

Президент України поспілкувався з мешканцями зруйнованого будинку та сусідніх будинків, які також зазнали ушкоджень. Люди розповіли Володимиру Зеленському про свої переживання під час ворожої атаки та подякували всім службам і місцевій владі, які врятували людей і зараз надають необхідну допомогу.

Глава держави висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російської атаки та побажав швидкого одужання постраждалим.

📢"Ми розуміємо, що це великий біль, насамперед для тих, хто втратив близьких", – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що усі потерпілі отримають компенсації за зруйноване житло, а міська та центральна влада докладуть зусиль для контролю цього процесу.

Зруйнований під’їзд не підлягає відновленню та має бути демонтований із подальшим зміцненням тримальних конструкцій решти будинку. Заяви на отримання компенсації за програмою «єВідновлення» подали власники 12 знищених квартир, шестеро – у процесі оформлення заявок та збору документів.