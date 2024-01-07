Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
06 березня 2024, 12:20

В ГУР повідомили нові подробиці про втрати росіян на знищеному кораблі «сєрґєй котов»

В результаті знищення російського патрульного корабля «сєрґєй котов» було вбито і поранено десятки членів його екіпажу. Про це заявило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у середу, 6 березня.

📢«За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля «сєрґєй котов» зазнали поранень різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

При цьому безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, як і раніше оцінюються у сім моряків. Інформація щодо втрат росіян й надалі уточнюється.

📅Нагадаємо, вранці 5 березня стало відомо, що українські військові потопили корабель «сєрґєй котов» морськими дронами Magura V5.

Пізніше в ГУР оприлюднили відео вдалого знищення чергової російської воєнної посудини.

Джерело: "ГУР МО"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: