Організаторку «виборів путіна в президени» у тимчасово окупованому Бердянську підірвали в авто

06 березня 2024, 17:15

У тимчасово захопленому російськими окупантами Бердянську невідомі особи вчинили підрив автомобілю однієї з організаторів "виборів путіна в президенти", що призвело до його смерті. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галицина.

📢«Росіяни підтвердили попередню версію вибуху – у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль пособниці окупантів, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу"», – зазначила Галіцина.

Згідно з повідомленням, кадри наслідків вибуху були опубліковані пропагандистськими джерелами окупантів. Жінка сіла у своє авто, після чого спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Російські пропагандистські ресурси також підтвердили загибель пособниці, стверджуючи, що було використано понад півтора кілограма вибухівки у тротиловому еквіваленті.

📅Це не перший випадок "раптової" смерті колаборантів на окупованих територіях. У грудні минулого року в тимчасово окупованому Луганську підірвали автомобіль колаборанта, депутата ЛНР Олега Попова. За попередніми даними, внаслідок вибуху зрадник отримав тяжкі поранення та пізніше помер. Також у Луганську сталася подібна подія із депутатом "народної ради ЛНР" Михайлом Філіпоненком, який також загинув в результаті вибуху в автомобілі.