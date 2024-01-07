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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
07 березня 2024, 20:03

Зеленський призначив Залужного послом у Британії

Президент Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомлення про це надійшло від пресслужби Міністерства закордонних справ у четвер, 7 березня.

📢«Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії», – зазначено в повідомленні.

МЗС вже звернулося до британської сторони з відповідним запитом на затвердження.

Важливо відзначити, що 8 лютого президент Зеленський підписав укази про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.

Джерело: "Міністерство закордонних справ України"
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