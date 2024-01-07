Зеленський призначив Залужного послом у Британії

07 березня 2024, 20:03

Президент Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомлення про це надійшло від пресслужби Міністерства закордонних справ у четвер, 7 березня.

📢«Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії», – зазначено в повідомленні.

МЗС вже звернулося до британської сторони з відповідним запитом на затвердження.

Важливо відзначити, що 8 лютого президент Зеленський підписав укази про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.