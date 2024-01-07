08 березня 2024, 16:27

Президент України Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом, про що повідомило агентство Anadolu у п'ятницю, 8 березня.

Літак українського лідера приземлився в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі, де він має намір провести переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зустріч між лідерами буде присвячена обговоренню ходу повномасштабної війни між Україною та росією. Планується також детально розглянути ситуацію стосовно продовження угоди про зерновий коридор та пошук можливостей для довгострокового миру в регіоні. Турецько-українські відносини також знайдуть своє місце у порядку денному переговорів.

Програма візиту Зеленського розпочнеться з огляду корвета "Гетьман Іван Мазепа" для Військово-морських сил ЗСУ, який будується на корабельні поблизу Стамбула. Крім того, президент України зустрінеться з представниками турецьких оборонних компаній.

Нагадаємо, що раніше було повідомлено про плановий візит Зеленського до Туреччини, де він проведе переговори з Ердоганом. Останній також заявив готовність Туреччини відновити процес переговорів між Україною та росією, які раніше відбувалися в Стамбулі.