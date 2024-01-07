США планують надати нову військову допомогу Україні – ЗМІ

12 березня 2024, 17:34

Влада Сполучених Штатів планує виділити 400 мільйонів доларів військової допомоги для України, що може стати першим таким кроком у 2024 році, повідомляє Reuters у вівторок, 12 березня.

📢«Це перший такий крок за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для Києва залишаються заблокованими лідерами республіканців у Конгресі», – зазначає агентство.

Американські чиновники, які не хотіли називати свої імена, розповіли, що офіційне оголошення військової допомоги очікується пізніше у вівторок.

Наразі ще невідомо звідки саме адміністрація Джо Байдена знайде кошти на фінансування нового оборонного пакета для України.

У США вже кілька місяців не можуть ухвалити необхідну допомогу Україні через «розбіжності» між республіканцями та демократами у Конгресі з питань «захисту» власного кордону.

📅У лютому Сенат США підтримав пакет на понад 60 мільярдів доларів для України, який переважно буде витрачено на військову допомогу. Проте цей документ так і не розглянули у Палаті представників через відмову спікера Джонсона поставити його на голосування.

Зараз конгресмени працюють над альтернативним законопроєктом, а голосування може відбутися у Конгресі вже у квітні.