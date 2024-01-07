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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
12 березня 2024, 20:04

Кривий Ріг під російським ракетним ударом: понад 30 постраждалих, горять житлові багатоповерхівки

Окупаційні російські війська, у вівторок, 12 березня, здійснили чергову атаку на Кривий Ріг, після чого почалася пожежа у житловій багатоповерхівці. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

📢«Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Всю інформацію уточнюємо. Загроза триває. В області повітряна тривога», – зазначив чиновник.

Також раніше Повітряними силами ЗСУ було попереджено про ворожу ракету Х-59 у напрямку Кривого Рогу.

📢«Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед них – дитина», — ОВА

📢«Також є влучання російської ракети у пʼятиповерхівку в іншому районі Кривого Рогу», – повідомив Олександр Вілкул.

📅Нагадаємо, 4 березня українськими захисниками було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.

Також, 7 березня російські загарбники здійснили черговий ракетний удар по Сумах. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще 26 постраждали.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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