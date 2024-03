12 березня 2024, 12:12 Багаторазовий чемпіон України з веслування, Дмитро Губанов, загинув на фронті У боях за Україну загинув 28-річний спортсмен-весляр Дмитро Губанов. Про це повідомили у «НОК України та олімпійська команда» у вівторок, 12 березня. 📢«Губанов брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України. Він перестав виходити на зв'язок улітку 2 серпня 2023 року, про його загибель стало відомо лише зараз», — йдеться у повідомленні НОК України Дмитро Губанов мав високі досягнення у спорті, він був майстром спорту України та відомим українським чемпіоном, а також бронзовим призером на чемпіонаті Європи серед юніорів віком до 19 років та фіналістом чемпіонату світу серед молоді віком до 23 років. У Дмитра залишилася кохана дружина та дочка. 📅15 лютого стало відомо про загибель за Україну українського спортсмена Станіслава Гуленкова, який загинув минулої весни під час виконання бойового завдання в районі Новокалинового Донецької області, але також тільки нещодавно вдалось ідентифікувати тіло бійця 📅8 лютого Міністерством молоді та спорту було повідомлено, що 317 спортсменів, тренерів та персоналу зі спортивної спільноти прострочили встановлені терміни дозволенного перебування за кордоном під час воєнного стану. Серед тих, хто не повернувся до України, знаходяться відомі футболісти, такі як Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик і Артем Громов, а також кікбоксер Станіслав Білокінь, легкоатлет Олексій Касьянов та багато інших. Джерело: "НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team" irtafax.com