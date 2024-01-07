Окупаційні російські війська скинули авіабомбу на Вовчанськ, під завалами житлового будинку можуть бути люди

13 березня 2024, 19:07

Російські війська в середу, 13 березня, здійснили чергову атаку на Вовчанськ у Харківській області. Зазначено, що від ворожого удару житловий будинок отримав пошкодження, під завалами можуть заходитись люди. Про це повідомила поліція Харківської області на своїй офіційній Facebook-сторінці.

📢«Близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл міста Вовчанська. За попередніми даними, окупанти скинули керовану авіабомбу на місто. Внаслідок атаки було пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть бути люди», – заявили правоохоронці.

Наразі на місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Порушено кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ст. 438 ККУ).

📅Нагадаємо, що 8 березня FPV-дрон ворожої армії потрапив у цивільний автомобіль у Вовчанську, що призвело до загибелі 58-річного чоловіка та 53-річної жінки.

А також днем раніше, внаслідок обстрілу Вовчанська російськими загарбниками, загинула 40-річна жінка, ще одна 67-річна жінка зазнала легких травм. Зафіксовано пошкодження щонайменше 12 приватних житлових будинків.