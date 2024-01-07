Постійні представники країн Євросоюзу схвалили 5 млрд євро на зброю для України

13 березня 2024, 21:13

Постійні представники країн Євросоюзу затвердили план збільшення фінансування Європейського фонду миру на 5 млрд євро, який використовується для фінансування постачання озброєння для України. Інформацію про це оприлюднило бельгійське головування в Раді ЄС у Twitter (Х) в середу, 13 березня.

📢«Посли ЄС досягли принципової згоди щодо реформування Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну з бюджетом у 5 млрд євро на 2024 рік», – йдеться в повідомленні.

Також відзначено, що Євросоюз й надалі рішуче налаштований продовжувати активну підтримку України та «гарантувати, що країна отримає необхідну військову техніку для свого захисту».

Угоду вітає глава МЗС України Дмитро Кулеба, який підкреслює, що «це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги».

📢«Ми з нетерпінням очікуємо ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ», – додає міністр.

Раніше ЗМІ повідомили, що Угорщина відмовилася від блокування виділення 5 млрд євро для військового фонду ЄС для України.