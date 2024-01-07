Поляки знову заблокували пункт пропуску Краківець на кордоні

13 березня 2024, 11:59

Польські фермери та перевізники відновили акцію протесту й блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску Корчова – Краківець, який було розблоковано 10 березня, повідомила Державна митна служба у середу, 13 березня.

Блокування розпочалося о 10:00 за варшавським часом (11:00 за Києвом). У відомстві та на митниці уточнили, що саме відбувається у прикордонній зоні:

блокування представниками польських аграріїв та перевізників транспортного шляху, по якому рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та в’їзд в Україну, на відстані за 1 км до пункту пропуску;

блокування польськими фермерами автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

📢«Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно», – зазначили у відомстві.

📅Нагадаємо, що 12 березня поляки заблокували вантажний транспорт на чотирьох напрямках. У чергах до пунктів пропуску на території Польщі знаходяться 1500 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску Ягодин. Сама акція протесту триває вже кілька тижнів, але її інтенсивність відрізняється на різних ділянках польсько-українського кордону.