Українські захисники знищили російську ракету над Одещиною

13 березня 2024, 12:16

Вранці 13 березня окупаційні війська рф випустили ракету у напрямку Одеської області, повідомляють Сили оборони півдня України.

📢«Ранком ворог підступно спрямував по Одещині ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем», – йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони півдня, цей ракетний удар є частиною тактики точкових атак, спрямованих на випробування та розвідку протиповітряної оборони України.

📅Також нагадаємо, що вночі 11 березня Сили протиповітряної оборони збили 10 ворожих БпЛА типу "шахед" над Одеською областю, проте було вказано, що все ж таки ворогу вдалось уразити черговий інфраструктурний об'єкт в Одеському районі.

Раніше також було повідомлено, що росіяни атакували Одеську область ракетою, яка влучила у поле.