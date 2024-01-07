Марта Костюк розгромила «нейтральну» росіянку на WTA 1000

13 березня 2024, 12:32

Марта Костюк продовжує свої успішні виступи в цьому сезоні, здобуваючи чергову перемогу на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллс. Цього разу перед українкою не встояла представниця країни-агресорки, росії, Анастасія Павлюченкова.

У 1/8 фіналу росіянка Анастасія Павлюченкова була бита українською тенісисткою Мартою Костюк, завершивши матч із рахунком 6:4, 6:1 на користь нашої спортсменки.

Цей успіх дозволив Марті Костюк вийти вперше в кар'єрі у чвертьфінал турніру WTA 1000. У поточному сезоні українська тенісистка вразила своїм виступом, вигравши 14 з 19 матчів і входить до першої десятки найуспішніших гравців у Чемпіонських перегонах.

У наступному етапі змагань Марта зустрінеться із ще однією «нейтральною» тенісисткою, Анастасією Потаповою, якій українка програла обидва свої очні поєдинки.

Відео: WTA. Індіан-Веллс. 1/8 фіналу