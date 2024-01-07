На росії палають ще три НПЗ, які атакували безпілотники - ЗМІ

13 березня 2024, 13:29

Відразу ще три нафтопереробні заводи на росії зазнали відчутних атак у ніч на середу, 13 березня. Їх організувала СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

📢«Сьогодні вночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи – не тільки в Рязані, а й у Кстово (Нижньогородська область) і Кіришах (Ленінградська область)», – розповів співрозмовник агентства.

Також за його словами, ця серія влучних атаки – продовження низки спецоперацій щодо НПЗ російських окупантів, які вже раніше розпочала Служба Безпеки України.

📢«Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей і пального, які РФ спрямовує безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян», – додає джерело.

Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі значними та болючими. До речі, атаковані сьогодні вночі НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів на росії.

Крім того, Служба Безпеки України разом з іншими структурами Сил оборони також здійснили успішну атаку за допомогою БпЛА на авіабазу впс рф у Бутурлинівці Воронезької області та військовий аеродром у Воронежі.

Тим часом у соцмережах ширяться та з’являються все нові відео атак дронів на нафтопереробні заводи на росії, де невиховані пересічні громадяни від здивування, захоплення або жаху використовують коментарі, в яких міститься ненормативна лексика.

📅Нагадаємо, що 12 березня БпЛА здійснили атаку на Нижегородський НПЗ й нафтобазу в Орлі. Пізніше стало відомо, що завдяки влучних ударів БпЛА було виведено з ладу один з найпотужніших на росії нафтопереробних заводів Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез, він переробляв 5% нафти всієї країни-агресорки.

Захисники України здійснюють планові операції по знищенню військового потенціалу російських загарбників, влучно та цілеспрямовано вражаючи військові об’єкти, або підприємства військово-промислового комплексу рашистів.