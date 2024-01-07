Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
13 березня 2024, 13:55

Безпілотники атакували ще один НПЗ на росії під Ростовом – ЗМІ

Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області на росії зазнав удару безпілотних літальних апаратів Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Повідомляється, що роботу ще одного великого технологічного підприємства країни-агресорки зупинено. Про це повідомило видання Українська правда з посиланням на власне джерело в українській розвідці в середу, 13 березня.

📢«Триває планова робота ГУР» – сказав співрозмовник і додав, що цей завод, як й інші, росія постійно використовує у військових цілях.

У свою чергу, російські пропагандистські ЗМІ поквапились повідомити, що «на підльоті до Новошахтинська було знищено три безпілотники».

Пізніше росіянський губернатор Ростовської області василь голубєв зробив заяву, що БпЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів, після чого технологічні об'єкти підприємства було повністю зупинено. За словами російського чиновника, загиблих і поранених не зафіксовано.

Раніше ЗМІ повідомили, що за одну ніч безпілотники СБУ здійснили успішну атаку одночасно на три заводи на росії – в містах Рязань, Кстово і Кіриши.

📅Нагадаємо, 12 березня безпілотники вивели з ладу один з найпотужніших НПЗ на росії Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез. Він переробляв 5% нафти країни-агресорки.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: