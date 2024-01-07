Скільки людей ще планують мобілізувати в Україні за новим законом – ЗМІ

13 березня 2024, 14:18

За новим законом про мобілізацію, який буде винесений на голосування у Верховній Раді 31 березня, Україна планує замінити 330 тисяч військових, які перебувають на фронті вже протягом двох років. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на Міноборони України у середу, 13 березня.

📢«Новий закон про мобілізацію, який має бути винесений на голосування в парламенті 31 березня, має на меті оновити законодавчу базу країни напередодні очікуваної хвилі набору цього року, під час якої можуть призвати до 500 тисяч осіб», – йдеться у статті.

Міністерство оборони стверджує, що 330 тисяч осіб будуть призвані для заміщення військових на фронті, яким потрібна ротація.

Як зазначає FT:

З 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 млн можуть бути мобілізовані. Решта або воюють, або мають інвалідність, або перебувають за кордоном, або заброньовані.

Опитування Info Sapiens показало, що 48% чоловіків не готові воювати, 34% — готові, решта відповіли — "важко сказати".

📢«За словами Міністерства оборони, решта новобранців заміщуватиме втрати та задовольнятиме інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою», – пише видання.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про пропозицію з боку військових додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. У Верховній Раді також вже обговорювалася необхідна величезна сума на мобілізацію та доозброєння у 2024 році.

📅Нагадаємо, що законопроєкт щодо посилення мобілізації ухвалили у першому читанні 7 лютого, а зараз він готується до другого читання, до якого народні депутати повинні розглянути внесенні тисячі правок.