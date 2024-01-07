Скільки людей ще планують мобілізувати в Україні за новим законом – ЗМІ

За новим законом про мобілізацію, який буде винесений на голосування у Верховній Раді 31 березня, Україна планує замінити 330 тисяч військових, які перебувають на фронті вже протягом двох років. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на Міноборони України у середу, 13 березня.
📢«Новий закон про мобілізацію, який має бути винесений на голосування в парламенті 31 березня, має на меті оновити законодавчу базу країни напередодні очікуваної хвилі набору цього року, під час якої можуть призвати до 500 тисяч осіб», – йдеться у статті.
Міністерство оборони стверджує, що 330 тисяч осіб будуть призвані для заміщення військових на фронті, яким потрібна ротація.
Як зазначає FT:
- З 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 млн можуть бути мобілізовані. Решта або воюють, або мають інвалідність, або перебувають за кордоном, або заброньовані.
- Опитування Info Sapiens показало, що 48% чоловіків не готові воювати, 34% — готові, решта відповіли — "важко сказати".
📢«За словами Міністерства оборони, решта новобранців заміщуватиме втрати та задовольнятиме інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою», – пише видання.
Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про пропозицію з боку військових додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. У Верховній Раді також вже обговорювалася необхідна величезна сума на мобілізацію та доозброєння у 2024 році.
📅Нагадаємо, що законопроєкт щодо посилення мобілізації ухвалили у першому читанні 7 лютого, а зараз він готується до другого читання, до якого народні депутати повинні розглянути внесенні тисячі правок.