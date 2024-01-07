До п’яти людей зросла кількість жертв російського удару по Кривому рогу

13 березня 2024, 14:52

Кількість загиблих в результаті вчорашньої ракетної атаки російських військ на Кривий Ріг у Дніпропетровській області зросла до п'яти людей. Про це повідомив Олександр Вілкул, керівник Ради оборони міста.

📢«На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловіка було виявлено при розборі завалів на одному з поверхів. Співчуття рідним. Смерть ворогам», – заявив він.

❗14 березня оголошено днем жалоби в Кривому Розі через загиблих внаслідок терористичної атаки з боку росії.

12 березня російські окупанти вдарили, попередньо, ракетою Х-59 по Кривому Рогу, що призвело до пошкодження багатоповерхового житлового будинку. 44 людини отримали поранення, серед яких 12 дітей, в тому числі двоє немовлят. Загалом 20 людей перебувають у лікарні, серед яких 9 дітей, двоє з них у тяжкому стані.

За інформацією від ДСНС України, російські удари призвели до руйнування даху, стін та балконів у двох житлових будинках. Вікна у багатьох квартирах були вибиті, також пошкоджено одну машину.

Пошуково-рятувальна операція була завершена 12 березня пізно увечері. ДСНС обстежила всі квартири понівечених будинків, дев'ятьох місцевих жителів було врятовано з-під завалів.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна відповість росії симетричними втратами військових цілей.