Телевізійну та цивільну інфраструктуру Харківщини було атаковано

14 березня 2024, 12:01

У ніч на четвер російські загарбники здійснили атаку на об'єкти телевізійної інфраструктури на Харківщині. Про це 14 березня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму дописі на Facebook.

📢«Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ», – зазначив він.

Раніше Вовчанські Хутори Чугуївського району постраждали від російських артилерійських обстрілів, результатом яких стали пошкодження двох приватних будинків та двох автомобілів. Навколо Вільчі Чугуївського району також були отримані удари від безпілотників.

У місті Вовчанськ у наслідок масованих російських обстрілів постраждали 11 магазинів, 3 приватні та 5 багатоквартирних житлових будинків. У Куп'янську і селі Курилівка Куп’янського району також було зафіксовано по два обстріли, що також призвели до пошкоджень приватних будинків.

За останню добу з Куп’янщини було евакуйовано 16 дітей з сім'ями. Всього з двох громад було евакуйовано 89 дітей: з Вільхуватської – 30 і з Великобурлуцької – 59.

Раніше було повідомлено, що зранку 14 березня російські окупанти здійснили обстріл Шевченківського району Харкова з протиповітряних ракетних комплексів С-300. Були пошкоджені нежитлові будівлі, але обійшлося без людських жертв.