Херсон під черговим російським обстрілом: ОВА показала наслідки

Уранці 14 березня окупаційні війська рф здійснили обстріл Херсона. Цю інформацію підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків удару.
📢«Під обстріл потрапило гаражне приміщення автотранспортного підприємства. Частина транспортних засобів вигоріла, частина – пошкоджені», - зазначив він.
Прокудін також підкреслив, що обійшлося без жертв.
📅Нагадаємо, що 8 березня внаслідок влучання авіабомби в будинок у Херсоні постраждав 7-річний хлопчик, якому медики діагностували вибухову травму та контузію.
А в результаті обстрілу Херсона 3 березня загинула одна людина, та троє отримали поранення, серед них – двоє поліцейських.