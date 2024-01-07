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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 березня 2024, 12:26

Херсон під черговим російським обстрілом: ОВА показала наслідки

Уранці 14 березня окупаційні війська рф здійснили обстріл Херсона. Цю інформацію підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків удару.

📢«Під обстріл потрапило гаражне приміщення автотранспортного підприємства. Частина транспортних засобів вигоріла, частина – пошкоджені», - зазначив він.

Прокудін також підкреслив, що обійшлося без жертв.

📅Нагадаємо, що 8 березня внаслідок влучання авіабомби в будинок у Херсоні постраждав 7-річний хлопчик, якому медики діагностували вибухову травму та контузію.

А в результаті обстрілу Херсона 3 березня загинула одна людина, та троє отримали поранення, серед них – двоє поліцейських.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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