У Сумах було оголошено дводенну жалобу, пошуково-рятувальна операція триває

14 березня 2024, 12:42

У Сумах 14 березня оголошено день жалоби за жертвами ракетного удару, який стався 12 березня внаслідок дій російських окупантів. Завали ще розбирають. Про це повідомив голова Сумської ДВА Олексій Дрозденко.

📢«З 6 ранку встановлено всю важку та інженерну техніку, рятувальники та інші служби на місці. Є інформація, що під завалами можуть бути люди», — зазначив прессекретар ДСНС у Сумській області Олег Стрелко.

За даними місцевих ЗМІ, під завалами може перебувати мешканка 5-го поверху.

Наразі у лікарні перебувають 4 постраждалих (двоє у тяжкому стані, двоє — середньої тяжкості), амбулаторно лікуються 8 осіб. Роботи на місці відновлення після удару безпілотника розпочалися з 6:00 ранку.

Стрєлко також повідомив, що наразі не відомо, скільки людей залишилося під завалами будинку. 13 березня вдалося деблокувати тіла двох загиблих. О 20:00 вчорашнього дня роботи тимчасово припинили через загрозу відновлення пожежі, але пожежна техніка залишалася на місці. При виникненні нових загорянь їх ліквідовували.

14 березня на Сумщині зафіксовано 13 обстрілів прикордонних територій з рф. Авіаудари, мінометні обстріли та атаки з безпілотних літальних апаратів відбуваються регулярно. Великописаревська громада постраждала від 6 авіаударів та 4 мінометних обстрілів. У Юнаковську та Середино-Буді також було зафіксовано ворожі авіаудари.

📅Нагадаємо, що у ніч на 13 березня російські безпілотники атакували Суми. Один з них потрапив до житлового п'ятиповерхового будинку, пошкодивши 30 квартир. Під завалами були люди, відомо, що двоє загинули, багато людей потрапили до лікарень, серед поранених є діти.