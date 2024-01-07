До 12 років тюрми засуджено бойовика з Луганщини, який воював на боці російських окупаційних військ

14 березня 2024, 13:18

За матеріалами СБУ тривалий термін за ґратами отримав ще один бойовик окупаційних військ, захоплений українськими військовими в полон у боях на Луганщині.

Встановлено, що під час широкомасштабної російської навали 43-річний житель окупованого Довжанського району Луганської області добровільно підписав контракт зі збройним формуванням країни-агресора – так зв. «народною міліцією лнр». Його було зараховано на посаду «стрільця» з окладом у 186 тис. російських рублів.

Під час досудового розслідування загарбник зізнався, що його привабив саме розмір грошового утримання, який він мав одержувати за вбивства українців.

У складі 123-й ОМСБр ЗС рф зловмисник воював на Луганщині та Донеччині, двічі зазнав важких поранень. Брав участь у бойових діях під Соледаром на Донеччині.

У серпні минулого року разом з іншими окупантами він потрапив у полон до Збройних Сил України у районі Гірського.

Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна участь громадянина України у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та у збройних формуваннях країни-агресора).

Бойовика засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.