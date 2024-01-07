На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще трьох дітей з російської окупації

14 березня 2024, 14:36

З тимчасово захопленої росіянами території Херсонської області вдалося евакуювати ще трьох дітей. Під час перебування в окупації їх змушували ходити до російської школи, а родина через постійний тиск практично не виходила з дому. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив про це в Telegram у четвер, 14 березня.

📢«Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років. В окупації діти були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері загрожували, що заберуть дітей. Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому та жила у постійному стресі», - розповів Прокудін.

Голова ОВА додав, що опікунську родину, де виховували цих дітей, також вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, і зараз всі вони перебувають у безпеці.

📅З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 38 дітей з Херсонської області.

📅11 березня було повідомлено про повернення п'ятих дітей та 18-річної сироти.

📅А 23 лютого Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечило повернення сім'ї військовослужбовця – його матері та 14-річної сестри з Херсонської області.