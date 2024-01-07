У ніч на 15 березня 2024 року знищено 27 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

15 березня 2024, 12:04

У ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф).

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💥До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.