Атаковано черговий НПЗ російських окупантів в місті Слов’янськ-на-Кубані

17 березня 2024, 13:04

На черговому нафтопереробному заводі в місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї на росії виникла пожежа внаслідок влучної атаки українських безпілотників. Про це у неділю, 17 березня, повідомляють чисельні Telegram-канал з посиланням на інформацію від місцевих мешканців. Також про це повідомила УП з посиланням на власні джерела у СБУ.

📢«Свідки події повідомляють про звуки вибухів у Слов’янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася велика пожежа», – написали у соцмережах о 02:23 проти ночі.

✔️Джерела вказують, що це була спільна операція СБУ з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ.

📢«Можна говорити про успішний результат – було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю», – йдеться у повідомленні.

📢«Завдяки СБУ абревіатура "НПЗ" розшифровується тепер, як "новий палає завод», – додав він.

ЗМІ на росії повідомили, що внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина – співробітник російського заводу НПЗ.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточнює, що, за словами місцевих мешканців, завод було атаковано групою безпілотників з понад п’яти дронів – частина яких влучно поцілила у важливе обладнання заводу російських окупантів.

У свою чергу, міноборони на росії запевнило народонаселення, що вночі над вісьмома російськими регіонами нібито було «знищено» 35 БпЛА, які називають "українськими дронами".

📅Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський після вдалої серії атак на російські НПЗ заявив, що «Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі».

Також 16 березня у Самарській області на росії добрі дрони здійснили вдалу атаку по двох НПЗ російських загарбників, а 15 березня три БпЛА уразили нафтозавод у Калузькій області рф: критично ушкоджено вороже обладнання.

Раніше повідомлялось, що за одну ніч безпілотники СБУ влучно завітали до трьох нафтопереробних заводів на росії – в містах Рязань, Кстово і Кіриши.