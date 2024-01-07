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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
19 березня 2024, 16:59

У Нафтогази пояснили, чому до цього часу ще не припинено транзит російського газу через Україну

За даними голови правління НАК Нафтогаз України Олексія Чернишова, українська газотранспортна система забезпечує Європу приблизно 14 млрд кубометрів газу на рік, а європейські країни використовують близько 350 млрд кубометрів газу на рік. Тому Україна не має наміру укладати новий контракт на транзит.

📢В інтерв'ю Le Figaro Чернишов пояснив: «Україна завжди заявляла, що хоче бути надійним партнером для Європи. Єдина причина продовження виконання контракту з Газпромом полягала в забезпеченні енергетичної безпеки країн Центральної Європи, які дуже залежать від російського газу».

За його словами, саме тому Україна продовжила постачати газ у Словаччину.

📢«Ви будете здивовані, якщо я скажу вам, що кошти, які отримує Нафтогаз за цей транзит, менші від його вартості», – зауважив він.

Чернишов наголосив, що контракт про транзит російського газу не буде продовжено після завершення його дії у 2024 році.

📢«Цей контракт закінчується 31 грудня 2024 року, і ми не маємо наміру укладати новий. Щоб вам було легше уявити масштаб, я вам скажу, що цей транзит становить 14 млрд кубометрів на рік, коли Європа споживає близько 350 млрд кубометрів. Тож ми не говоримо про критичний обсяг… Я не передбачаю дефіциту блакитного палива в Європі у 2025 році, оскільки LNG та інші види газу стають більш доступними», – зазначив він.

Раніше у Нафтогазі повідомляли, що Україна успішно пройшла зиму, користуючись власним газом.

Джерело: "Нафтогаз"
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