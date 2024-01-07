У Нафтогази пояснили, чому до цього часу ще не припинено транзит російського газу через Україну

19 березня 2024, 16:59

За даними голови правління НАК Нафтогаз України Олексія Чернишова, українська газотранспортна система забезпечує Європу приблизно 14 млрд кубометрів газу на рік, а європейські країни використовують близько 350 млрд кубометрів газу на рік. Тому Україна не має наміру укладати новий контракт на транзит.

📢В інтерв'ю Le Figaro Чернишов пояснив: «Україна завжди заявляла, що хоче бути надійним партнером для Європи. Єдина причина продовження виконання контракту з Газпромом полягала в забезпеченні енергетичної безпеки країн Центральної Європи, які дуже залежать від російського газу».

За його словами, саме тому Україна продовжила постачати газ у Словаччину.

📢«Ви будете здивовані, якщо я скажу вам, що кошти, які отримує Нафтогаз за цей транзит, менші від його вартості», – зауважив він.

Чернишов наголосив, що контракт про транзит російського газу не буде продовжено після завершення його дії у 2024 році.

📢«Цей контракт закінчується 31 грудня 2024 року, і ми не маємо наміру укладати новий. Щоб вам було легше уявити масштаб, я вам скажу, що цей транзит становить 14 млрд кубометрів на рік, коли Європа споживає близько 350 млрд кубометрів. Тож ми не говоримо про критичний обсяг… Я не передбачаю дефіциту блакитного палива в Європі у 2025 році, оскільки LNG та інші види газу стають більш доступними», – зазначив він.

Раніше у Нафтогазі повідомляли, що Україна успішно пройшла зиму, користуючись власним газом.