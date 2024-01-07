Окупаційна армія рф знову вдарила по Дніпропетровщині, багато поранених – ОВА

20 березня 2024, 12:17

У ніч на 20 березня були зафіксовані чергові атаки з боку російської федерації на українські міста та села. Синельниківський район Дніпропетровщини потрапив під ворожий обстріл, який призвів до поранення шістьох людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу, 20 березня.

📢«Ціла родина, будинок якої був пошкоджений під час атаки, постраждала. Брат та сестра у віці 12 і 19 років, а також 57-річний батько перебувають у середньо-тяжкому стані. Найбільш важко поранена 47-річна жінка, її стан оцінюється як критичний. Усі п'ятеро знаходяться в лікарні», – зазначив Лисак.

За уточненою інформацією від Дніпропетровської ОВА, через нічну атаку рашистів в Синельниківському районі поранені шестеро людей, п’ятеро з них – перебувають у лікарні. Серед потерпілих двоє дітей: 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

📢«Зруйновані 5 приватних будинків.Є й пошкоджені оселі. Зачепило лінії електропередач і газогін», – уточили в ОВА.

📌На фото – наслідки чергового російського терору.

Також повідомляється, що вранці російські загарбники здійснили обстріл з артилерії по Нікополю. Постраждав 27-річний чоловік. Лікуватись буде вдома. У місті понівечені магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Нагадаємо, що учора, 19 березня, російські війська здійснили обстріл міста Куп'янськ. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, а один поліцейський отримав поранення. За попередніми даними, ворожі снаряди були випущені на місто з РСЗВ «Ураган».