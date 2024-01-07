Європейський Союз переказав Україні транш у 4,5 млрд євро

20 березня 2024, 13:32

Європейська комісія переказала перший транш макрофінансової допомоги Україні в рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у середу, 20 березня.

📢«Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ (до ЄС)», – заявив Боррель на пресконференції в Брюсселі після завершення Ради асоціації Україна-ЄС.

📅Нагадаємо, що 1 лютого лідери ЄС на саміті у Брюсселі ухвалили програму підтримки України на 50 мільярдів євро під назвою Ukraine Facility. Ця програма розрахована на період 2024-2027 років.

Програма передбачає, що фінансування з Ukraine Facility буде залежати від досягнення Києвом показників (індикаторів) за 100 кварталів.