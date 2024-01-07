Харків під черговим обстрілом російських окупантів: велика пожежа, а під завалами можуть бути люди

20 березня 2024, 13:42

У Харкові в середу, 20 березня, вдень пролунав вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

📢«Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – написав мер Харкова.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що російські окупаційні війська в черговий раз вдарили по одному з районів Харкова.

📢«Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Інформація уточнюється», - зазначив він.

Також голова ОВА закликав мешканців залишатись в укриттях до відбою тривоги, бо російські терористи можуть підступно завдати повторних ударів.

📅Нагадаємо, сьогодні вранці армія рф скинула дві керовані авіаційні бомби на Козачу Лопань Харківської області, є поранений.

📅18 березня у селі Куп’янського району Харківщини православний храм потрапив під російський обстріл.