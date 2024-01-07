У ніч на 22 березня 2024 року знищено 92 з 151 повітряні ціли: 37 ракет та 55 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
❗️Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:
- 🛫 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ — рф);
- 🚀 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Бєлгородська область — рф, ТОТ Крим);
- 🚀 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 🚀 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. - рф);
- 🚀 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К — Тамбовська область — рф);
- 🚀 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 🚀 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська обл. - рф).
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
💥 В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 🛫 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
- 🚀 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 🚀 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Усім дякую за бойову роботу!Тримаймо небо! Разом – до перемоги!
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Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук