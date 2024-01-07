Черговий російський НПЗ атаковано БпЛА, знищена колона нафтопереробної установки - ЗМІ

23 березня 2024, 13:00

На черговому російському нафтопереробному заводі поблизу міста Новокуйбишевськ Самарської області у ніч на суботу, 23 березня, сталася потужна пожежа, повідомляють російські Telegram-канали.

За попередніми даними, завод був атакований невідомими безпілотними летальними апаратами ударного типу.

📢«Очевидці повідомляють про пожежу на НПЗ поряд із містом. Перед цим було чути звук мотора в нічному небі», – йдеться у повідомленні.

За словами місцевих жителів, спочатку всі почули гучний вибух, а потім побачили заграву та полум'я від великої пожежі.

📢«Атака безпілотника в Самарській області: колона нафтопереробної установки горить у Самарській області після падіння дрона, розповіли в екстрених службах. Постраждалих, за попередніми даними, немає, на місці працюють пожежники» – із дописів в місцевих Телеграм-каналах на росії.

📢«Пожежа сталася на Куйбишевському НПЗ у Самарській області, повідомили РИА Новости у Єдиній черговій диспетчерській службі», – поширюють російські пабліки в соцмережах, з посиланням на росЗМІ.

Офіційної інформації поки що немає.

📅Нагадаємо, що з початку року було уражено 13 російських нафтопереробних заводів (НПЗ). Удари БпЛА вже призвели до найбільшого у році тижневого зростання глобальної ціни на нафту.

Повідомлялось, що за даними видання Financial Times, США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру на росії, тому що влучні удари дронів по НПЗ нібито можуть призвести до суттєвого зростання світових цін на нафту.

В Офісі Президента прокоментували дану інформацію, та відповіли, що Україна не отримувала жодних вимог з боку США щодо припинення атак по російських НПЗ.