Росіяни завдали повторного удару по рятувальникам та правоохоронцям у Харкові

23 березня 2024, 13:33

В суботу, 23 березня, російські окупанти здійснили повторну атаку дронами на Харків, що призвело до поранення рятувальника та поліцейського. Про це повідомлено пресслужбою ДСНС України на офіційній сторінці у Facebook.

В результаті чергової російської атаки дронами опівночі сталася пожежа у триповерховій будівлі площею 150 квадратних метрів. На місце події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події, російські загарбники знову атакували безпілотними літальними апаратами, свідомо завдавши повторного удару в те саме місце.

📢«В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС», – зазначено у відомстві.

📅Нагадаємо, що в ніч на суботу, 23 березня, російські безпілотні літальні апарати завдали ударів по Харкову. Раніше місто зазнало численних повітряних атак, внаслідок чого – велике місто було повністю знеструмлено. Рашисти цілеспрямовано завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України.