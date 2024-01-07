На Херсонщині росіяни атакували дронами «Пункт незламності», постраждали люди

23 березня 2024, 14:00

У суботу, 23 березня, російські загарбники атакували Пункт незламності в Херсонській області за допомогою дронів, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢«Стало відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки двох FPV-дронів по пункту незламності у Новоолександрівській громаді», – зазначено в офіційному повідомленні.

Серед постраждалих є 74-річна жінка, яка була госпіталізована з мінно-вибуховою травмою та пораненням руки. Крім того, 61-річна місцева мешканка отримала контузію. Також 54-річному постраждалому чоловіку діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію.

📢«Всім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу», - підкреслили в ОВА.

❗Необхідно зауважити, що такі напади є типовими для російських військових злочинців. Нагадаємо, що у лютому цього року, вони також здійснили атаку на Пункт незламності в одному з сіл Новоолександрівської громади на Херсонщині.