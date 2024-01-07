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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
23 березня 2024, 16:47

В Іспанії буде призупинено роботу Telegram за рішенням суду

Верховний суд Іспанії прийняв рішення про тимчасове блокування месенджера Telegram у країні. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерело в суді у суботу, 23 березня.

Вказується, що чотири медіакомпанії EGEDA, Mediaset España, A3 Media та Movistar Plus поскаржились, що користувачі можуть завантажувати контент без дозволу на платформі.

Суддя прийняв рішення про блокування Telegram на час розслідування, виконання рішення якого покладено на операторів мобільного зв'язку. Доступ до послуг Telegram в Іспанії буде призупинено з 25 березня.

На цей час Telegram є четвертим найпопулярнішим сервісом обміну повідомленнями в Іспанії, ним користується приблизно 19% іспанців.

📅Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила про наявність загроз для національної безпеки в Telegram і закликала знайти варіанти вирішення цієї проблеми.

Джерело: "Reuters"
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