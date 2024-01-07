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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
23 березня 2024, 17:48

Берислав на Херсонщині під російською атакою БпЛА, постраждали люди

У суботу, 23 березня, російські загарбники здійснили чергову атаку на Берислав на Херсонщині за допомогою безпілотних летальних апаратів. Окупанти вкотре с дронів скидами намагаються вбити або завдати шкоди мирним мешканцям. Про це повідомлено у Херсонській ОВА в офіційному Телеграм-каналі.

📢«Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг. Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг», – зазначено в повідомленні.

Вказується, що обом потерпілим забезпечено необхідну медичну допомогу.

📅Також сьогодні було повідомлено, що російські загарбники атакували «Пункт незламності» в Херсонській області за допомогою дронів, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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