У ніч на 24 березня 2024 року знищено 43 повітряні ціли: 18 ракет та 25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс – рф.) та 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда – Крим).
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
💥 В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.